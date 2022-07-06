«Довольно дорогое вложение»: что известно о покупке виллы в Юрмале Пугачевой

Несколько дней назад Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри перебрались из Израиля в Латвию. Семья остановилась в Юрмале, в своем любимом особняке «Марта». Они арендуют виллу каждый раз, когда приезжают на балтийское побережье.
Стоит жизнь в роскошном строении недешево. Аренда в месяц составляет 100 тысяч евро (порядка 6,5 млн рублей). А на днях в Сети пошли слухи о том, что Примадонна планирует купить особняк, который, к слову, расположен по соседству с домом ее подруги Лаймы Вайкуле.
Однако близкий друг Аллы Борисовны, который пожелал остаться инкогнито, заверил, что это всего лишь слухи.
«Алла Борисовна никогда не изъявляла желание купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение. Учитывая, что пользуется семья такой резиденцией всего два месяца в году, нет никакого смысла покупать ее в собственность. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80», — цитирует собеседника МК.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в ближайшее время Максим Галкин даст ряд концертов в городах Латвии, а после отправится в Турцию.