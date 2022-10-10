Доверие Карла III подорвано! Меган Маркл и принц Гарри умудрились насолить родне

Принц Гарри, женившись на простолюдинке Меган Маркл, даже не предполагал, как круто изменится его жизнь. Сын леди Дианы отдалился от монаршей семьи, переехав со своей новоявленной герцогиней в Америку.

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На фоне случившегося отношения между братьями — принцем Уильямом и принцем Гарри — заметно охладели. Инсайдеры подливали масло в огонь, сообщая, что и Кейт Миддлтон не слишком благодушно относится к новоиспеченной невестке Елизаветы II.

Королевские эксперты считают, что Чарльз, взявший титулованное имя Карл III, едва ли когда-нибудь поменяет свое отношение к Меган Маркл. Где бы не появлялись и что бы не говорили герцоги Сассекские, их преследуют слухи, сплетни, кривотолки, которые порождают новый скандал.

«К Меган и Гарри никогда не будет прежнего отношения, потому что они навсегда потеряли доверие Карла III и принца Уильяма. Это довольно самонадеянно с их стороны думать, что они с легкостью могут все изменить, когда это совсем не так», — заявил Роберт Джобсон.

Напомним, что сразу после кончины Елизаветы II принц Гарри и Меган Маркл принялись за работу. Уже в декабре 2022 года должна выйти скандальная биография сына леди Дианы. Это весьма беспокоит монаршую семью.

По материалам Grazia.