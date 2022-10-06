«Он достойный парень»: Сафронов прокомментировал мобилизацию Тарзана

На днях Наташа Королева высказалась о частичной мобилизации. Певица призналась, что ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, подходит под большую часть критериев, заявленных Министерством обороны. Не совпадает у 52-летнего артиста только необходимый возраст.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Никас Сафронов предположил, что танцор не будет уклоняться от призыва, если получит соответствующую повестку.