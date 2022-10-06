«Он достойный парень»: Сафронов прокомментировал мобилизацию Тарзана

На днях Наташа Королева высказалась о частичной мобилизации. Певица призналась, что ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, подходит под большую часть критериев, заявленных Министерством обороны. Не совпадает у 52-летнего артиста только необходимый возраст.
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Никас Сафронов предположил, что танцор не будет уклоняться от призыва, если получит соответствующую повестку.
«Он парень неплохой, достойный. По отношению и к Родине, и к семье, и к окружающим. Поэтому я не думаю, что он отделяет себя в сознании от общей массы граждан России. Есть общепризнанные нормы и правила, по ним артист обязан жить», — рассказал художник порталу Teleprogramma.pro.
По мнению Сафронова, любой отечественный артист в нынешней ситуации поступит так, как требует закон.
«Нет никаких сигналов от российских артистов, что они считают себя выше остальных и не готовы делать то, что делает их зритель. В противном случае они не имеют права называться российскими артистами», — резюмировал Никас Степанович.