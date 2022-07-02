Достойная замена: продюсер назвал имена потенциальных ведущих КВН

Недавно 80-летний Александр Масляков вернулся в КВН, чтобы продолжить свою работу в Клубе после продолжительного отсутствия. Вместо него новыми ведущими были выбраны Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. В свете этих событий продюсер Дмитрий Ашуров предположил, кто мог бы стать достойной заменой Александру Васильевичу.

По мнению Ашурова, Дмитрий Нагиев и Вадим Галыгин не подходят на роль ведущих КВН. А вот кто смог бы вписаться в концепцию, так это Гарик Мартиросян или Сергей Светлаков. Мол, в них есть доля сдержанности.

По мнению продюсера, при выборе нового ведущего нужно отталкиваться от существующих правил поведения, поддерживающих концепцию шоу, пишет сайт Solenka.info.

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