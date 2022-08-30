«Достиг всего»: Курбан Омаров разомлел от похвалы скандального блогера и заявил, что жизнь дальше не имеет смыслы

Бывший муж Ксении Бородиной следит за тем, что о нем пишут в Сети.
Курбан Омаров и Ксения Бородина

Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров на днях рассекретил свою новую возлюбленную. Мужчина повез молодую голубоглазую спутницу к себе на малую родину, демонстрируя поездку в своем микроблоге. Не заметить происходящее в жизни Омарова не смогли многие, включая скандальную журналистку Лену Миро.

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Миро в своем блоге похвалила Омарова, назвав «новой любимкой». Ей оказалось «приятно» смотреть за счастливой парой. Эти лестные отзывы Омарову запали в душу, и мужчина не удержался, взял и похвастался в микроблоге ими.

«Жизнь дальше не имеет смысла. Меня Лена Миро полюбила. Теперь я достиг всего. Невозможное возможно», - написал Омаров в микроблоге.

Омаров хвастается. Фото: соцсети

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