«Достаточно было мне просто сказать одно слово: «Нет!»: изменял ли Шатунов жене

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» отмечал, что никогда не изменял своей жене Светлане.

При этом он признавался, что любимая женщина спрашивала его, что у него с фанатками, которые буквально не давали прохода.

«Достаточно было мне просто сказать одно слово: «Нет!». Все. Я человек, который сказал и сделал. Мне не надо доказывать что-либо и кому-либо. Если сказал нет – значит нет», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.