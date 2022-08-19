«Достал пневматику и сказал: «Я тебя сейчас пристрелю»: как Кузнецов однажды чуть не убил Разина

Как отмечал Разин, он честно завладел песнями, написанными Кузнецовым. «Я купил все права. Купил все песни. Кузнецов десять лет судился. Все суды встали на мою сторону. Вплоть до Верховного, международного. Все сказали, что Разин прав», - отмечал продюсер.

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Напомним, что суды за интеллектуальное наследие «Ласкового мая» между Разиным с одной стороны и Кузнецовым с Шатуновым с другой шли долгие годы. Причем точка в этом деле еще не поставлена.