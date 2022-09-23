«Достал кольцо и сказал: «Будь моей женой»: Арнтгольц после брака с Жидковым и романа с Руденко удачно вышла замуж

Татьяна Арнтгольц сумела не только построить успешную карьеру актрисы, но также и телеведущей. Вместе с Александром Лазаревым – младшим она ведет программу «Жди меня». Кроме того, звездная блондинка много времени уделяет семье. У Татьяны подрастает сынишка Данила, которого она родила от Марка Богатырева. До замужества с актером из сериала «Кухня» у Арнтгольц были громкие романы. Она строила отношения с Анатолием Руденко и была замужем за Иваном Жидковым. Ему актриса подарила дочку Машу.

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После развода с Жидковым красавица-блондинка из Калининграда занялась личной жизнью, влюбившись в Марка Богатырева. Актер просто потерял голову от избранницы, его не смущало, что у Татьяны есть дочка. Маша легко приняла отчима в семью.

«Сначала начали встречаться, ходить в театр. Наши отношения стали набирать обороты. Я сделал предложение в Таиланде, на острове. Достал кольцо и сказал: „Будь моей женой“. Теперь Таиланд для нас особенное место», — отметил Марк Богатырев.

По материалам YouTube-проекта Fametime TV.