«Досматривать на наличие яиц»: кинокритик – о новом туре Галкина

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают от израильской жары в Юрмале. Накануне пара впервые за долгое время вышла в свет, посетив концерт известного композитора.

Тем временем Максим Галкин готовится к туру по Турции. Правда, как ранее стало известно, там его планируют закидать тухлыми яйцами.

Культкритик Анатолий Сушко призывает Максима Галкина ретироваться, чтобы не получить еще и «шлепками по наглой морде».

«Наверняка Максим призадумался о том, чтобы при входе в зрительный зал досматривать зрителей на наличие яиц и прочих гастрономических. Короче, хроническая нервозность обеспечена. Ведь при желании всегда найдется, чем бросить – шлепками или, в крайнем случае, трусами», - сказал Сушко «Абзацу».

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