Дошутился: Максим Галкин получил в глаз яблоком на концерте в Израиле

Шоумен Максим Галкин уже почти четыре месяца живет в израильской Кесарии, куда вывез всю семью – Аллу Пугачеву и двойняшек Лизу и Гарри. Оттуда шоумен не раз выступал с осуждениями в адрес России, а когда начались его гастроли по стране, не упустил возможности высмеять происходящее.

Однако, судя по всему, Галкин дошутился. Как сообщает сайт МК.ru, на очередном концерте мужу Пугачевой прилетело от возмущенного шуткой шоумена зрителя. И не чем иным, как яблоком, и прямо в глаз. И теперь на лице телеведущего красуется огромный синий фингал.

Якобы, не понравилось зрителю то, что Галкин высмеял обстановку на Родине: мол, россияне теперь вместо бургеров из «Макдоналдса» будут есть перловку через решетку, а образование в стране испортилось, остались одни инфоцыгане.

Источник: "Московский комсомолец"