Дошутился: Александр Гудков сбежал за границу

Об этом сообщила известная журналистка.
Александр Гудков. Фото: Global Look Press

Александр Гудков. Фото: Global Look Press

Известная журналистка Алена Жигалова сообщила о том, что юморист Александр Гудков якобы сбежал за границу. По ее словам, артист сейчас находится в Турции.

«Александр Гудков быстренько собрал манатки и улетел в Турцию. По крайней мере, так пишут — мол, видели его в одном из аэропортов, откуда он улетал», — говорит Жигалова в шоу «Алена, блин!».

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Напомним, недавно Гудков высмеял патриотическую песню Шамана «Я русский». Пародией заинтересовались правоохранительные органы.

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