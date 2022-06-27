Дошло до госпитализации: Анастасия Костенко напугала поклонников кадрами из скорой

Анастасия Костенко перепугала подписчиков кадрами из кареты скорой помощи. Жена Дмитрия Тарасова запечатлелась с младенцем Алексеем в машине ночью. Многодетная мама написала: «Когда болеют дети», и поставила эмодзи в виде разбитого сердца.

Что именно произошло, девушка не рассказала. Перед этим она продемонстрировала в микроблоге фото градусника, показывающего высокую температуру — 39,3. По всей видимости, малыш серьезно заболел, раз понадобилась неотложная медицинская помощь и госпитализация.

У Костенко и Тарасова, напомним, всего трое детей. Две старших дочки — Милана и Ева, а также сынок Алексей, которому всего восемь месяцев.