Дорохов объяснил, почему у Харламова не случился роман с Кошкиной

«Я нахожусь на чемпионате по спортивной рыбалке. Лес, озеро. Если я здесь еще хоть два часа побуду, то комары мне сиськи до восьмого размера накусают», — заметила Яна Кошкина, которая славится своими пышными формами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что после развода Харламова с актрисой Кристиной Асмус ему приписывали роман с Кошкиной. Сам шоумен слухи позже опровергал.