Дорохов объяснил, почему у Харламова не случился роман с Кошкиной

Шоумен Денис Дорохов в эфире проекта «Плохие спортивные новости» объяснил, почему в свое время у юмориста Гарика Харламова и телеведущей Яны Кошкиной не случился бурный роман.
«А у нас на связи специальный корреспондент. Девушка, которой приписывали роман с Харламовым, но мы знаем, что это неправда, потому что Гарик любит только какать и «Лего». Здравствуйте, Яна, где вы находитесь?»
«Я нахожусь на чемпионате по спортивной рыбалке. Лес, озеро. Если я здесь еще хоть два часа побуду, то комары мне сиськи до восьмого размера накусают», — заметила Яна Кошкина, которая славится своими пышными формами.
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Напомним, что после развода Харламова с актрисой Кристиной Асмус ему приписывали роман с Кошкиной. Сам шоумен слухи позже опровергал.