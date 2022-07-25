Дорогая студентка: за какой вуз дочь Ефремова заплатит 650 тысяч в год

Дочь заслуженного артиста Михаила Ефремова 17-летняя Вера Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики.

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Как пишет КП, наследница актера, который сейчас отбывает срок в колонии, подала документы в несколько высших учебных заведений. Но на собеседования приходила только в Высшую школу экономики, планируя поступить на «медиакоммуникации», чтобы в будущем стать журналисткой. Но не смогла набрать нужных баллов даже на платное отделение.

В итоге все-таки выбрала «Управление в креативных индустриях», где обучение стоит 650 тысяч рублей в год. Мама Веры Ефремовой Софья Кругликова, доцент, звукорежиссер, уже подписала договор и оплатила обучение.