Донателла Версаче: «Елизавета II показала нам, как нужно жить»

На Британскую королевскую семью в эти часы обрушился поток соболезнований со всего мира. Политики, звезды и простые люди выражают слова поддержки в связи с кончиной королевы Елизаветы II, занимавшей трон на протяжении долгих 70 лет.

Теплые слова в адрес почившей королевы появились и на странице в социальной сети известного итальянского модельера Донателлы Версаче.

«Мы потеряли одну из величайших женщин в мире. Ее Величество королева Елизавета II показала нам, как нужно жить. Она жила с изяществом, силой духа, трудолюбием, верностью и добротой. Она была источником вдохновения для всех нас. Приношу свои глубокие и личные соболезнования королю Чарльзу III и всей королевской семье», - написала Версаче.

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