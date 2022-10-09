Домработница Моисеева раскрыла истинные причины его смерти: знала 17 лет

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач считает, что в смерти артиста виноват его арт-директор Сергей Горох.

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По его словам, он разрешал ему выпивать и курить даже после инфарктов, при этом не допускал до него никого из родственников. Таким образом, якобы тот и довел его до печального исхода.

О том, что Борис Моисеев плохо следил за своим здоровьем заявила и его бывшая домработница Лидия Александровна. Она 17 лет трудилась у Бориса Моисеева, а ее дочь когда-то выступала в его трио «Экспрессия» танцовщицей. Мало того, заслуженный артист крестил ее внучку, то есть практически сроднился с ней.

Ушла от него Лидия Александровна только после двух инфарктов Моисеева, когда ему понадобилась не просто домработница, а с медицинским образованием. Она убеждена, что Моисеев сам довел себя до кончины, поскольку вел неправильный образ жизни.

«До глубины души жалко! Если бы занялся собой... Еще бы жил да жил», — посетовала экс-домработница певца в эфире телепроекта НТВ «Ты не поверишь!».