Домработница Киркорова больше месяца не может получить обещанную телеканалом выплату

Живущая на одну пенсию бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова оказалась в неприятной ситуации. Людмила Дороднова до сих пор не получила деньги, обещанные ей за участие в шоу.

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Экс-помощницу звезд периодически приглашают в различные программы взамен на гонорар. Людмила Дороднова, как правило, отвечает согласием. Так произошло и в последний раз. Женщине пообещали денежное вознаграждение по окончании съемок, однако спустя месяц они так и не поступили на счет звездной домработницы.

«На ток-шоу я была последний раз около месяц назад. Но зарплату пока не получила. Позвонила редакторам. Они сказали, что выяснят, когда придут деньги», — отметила Дороднова.

Напомним, Людмила более 30 лет работала у Пугачевой, а после ее развода с Киркоровым решила остаться с ним. В 2020 году поп-король уволил помощницу.

Источник: PROZVEZD.