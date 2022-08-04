Домой уже не вернется? Пугачева подыскивает школу Лизе и Гарри в Латвии

Однако, судя по всему, планы о возвращении Пугачевой в Россию откладываются. По крайней мере, так считает Нателла Гортас, таролог и экстрасенс, которая поведала сайту «ФАН» о том, что Алла Борисовна подыскивает школу для двойняшек в Латвии.

«Мне приходит информация о том, что она уже пристраивает своих деток в рижскую школу, а помогает ей в этом ее верная подруга Лайма Вайкуле», - рассказала эксперт.

Пугачева, напомним, в Латвию переехала в начале июля из Израиля. На дворе уже август, настает время подготовки к школе. Судя по всему, у детей Пугачевой это будет заграничное учебное заведение.