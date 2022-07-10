«Домой, твари!»: группу «Би-2» освистали на Суперкубке

Группу «Би-2» освистали и пытались изгнать с футбольного стадиона в Санкт-Петербурге, где состоялся матч за Суперкубок России.

В адрес артистов на протяжении всего их выступления звучали выкрики с трибун: «Домой, твари!», «Уроды!», «Пошли вон!»

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Тем не менее, музыканты «Би-2» допели свои песни до конца, стараясь не обращать внимания на провокацию.

Отметим, что солист коллектива Лева вышел на сцену в шарфе московской команды. И, возможно, именно поэтому болельщики питерцев пытались сорвать выступление группы.

К слову, кубок запомнился еще и тем, что «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0. Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России в рекордный третий раз подряд после побед в 2020 и 2021 годах.