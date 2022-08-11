«Домой»: расставшаяся с мужем Алла Пугачева сделала серьезное заявление

Впервые за полгода звезда появилась в Сети.
Алла Пугачева с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем

Алла Пугачева с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем. Фото: соцсети

После февральских событий Алла Пугачева уехала из России, забросив свой микроблог. Но на днях она впервые за это время вышла на связь онлайн и сделала серьезное заявление. Семья артистки сейчас живет в Юрмале и осталась без отца.

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Примадонне пришлось расстаться с мужем. Максим Галкин уехал в Эстонию зарабатывать деньги, и Алла Борисовна с детьми сняла видео на эту тему. В нем она призвала детей попрощаться с отцом: «Помашем ручкой папе».

Певица заявила мужу: «Мы идем домой». Означает ли это, что Примадонна с детьми уезжает в Россию, покажет время.

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