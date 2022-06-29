«Домовенок»: как сейчас выглядит подросший сын Ирины Пинчук и Арая Чобаняна из «Дома-2»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян — одна из самых гармоничных пар, вышедших с проекта.

Правда, встречаться они начали, когда уже покинули пределы телестройки, но познакомились именно там.

Активные и позитивные Ира и Арай произвели на свет такого же наследника. Судя по видео с участием Давида, которыми Чобанян и Пинчук по очереди делятся в своих соцсетях, малыш весел и активен, ведь такое настроение ему транслируют мама и папа.

Девятнадцатого июля у Давида первый день рождения, ему исполнится год.

Как выглядит мальчик за две с половиной недели до торжества, показала его мама, Ирина Пинчук.

В микроблоге она поделилась забавным снимком Давида. В кадре он предстал с взъерошенной шевелюрой и широкой улыбкой.