«Домовенок»: как сейчас выглядит подросший сын Ирины Пинчук и Арая Чобаняна из «Дома-2»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян — одна из самых гармоничных пар, вышедших с проекта.
Правда, встречаться они начали, когда уже покинули пределы телестройки, но познакомились именно там.
Активные и позитивные Ира и Арай произвели на свет такого же наследника. Судя по видео с участием Давида, которыми Чобанян и Пинчук по очереди делятся в своих соцсетях, малыш весел и активен, ведь такое настроение ему транслируют мама и папа.
Девятнадцатого июля у Давида первый день рождения, ему исполнится год.
Как выглядит мальчик за две с половиной недели до торжества, показала его мама, Ирина Пинчук.
В микроблоге она поделилась забавным снимком Давида. В кадре он предстал с взъерошенной шевелюрой и широкой улыбкой.
Сын Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Фото: соцсети
«Домовенок», — подписала кадр Ирина Пинчук.
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