«Дома все делаю я!»: Кудрявцева рассказала о взаимоотношениях с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ заявила, что мужчины в последнее время измельчали. Всю ответственность они перекладывают на женщин.
«Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, к сожалению, мужчины мельчают. Дома все делаю я!»
По словам Леры Кудрявцевой, дома все хозяйство именно на ней. У ее мужа хоккеиста Игоря Макарова есть человек, который ему помогает. Мужские хозяйственные дела отчасти только делает Макаров. Часть выполняет именно помощник.
Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже девять лет. У них есть общая дочь Мария.