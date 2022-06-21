«Дома все делаю я!»: Кудрявцева рассказала о взаимоотношениях с мужем

По словам Леры Кудрявцевой, дома все хозяйство именно на ней. У ее мужа хоккеиста Игоря Макарова есть человек, который ему помогает. Мужские хозяйственные дела отчасти только делает Макаров. Часть выполняет именно помощник.

Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже девять лет. У них есть общая дочь Мария.

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