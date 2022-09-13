Дома — лазарет, а ей нипочем! Дочь Заворотнюк оставила тяжелобольную бабушку и укатила к морю

Валентину Борисовну положили в клинику.
Анна Заворотнюк с бабушкой.

Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала фолловерам, как оставила тяжелобольную бабушку Валентину Борисовну и улетела отдыхать в Таиланд.

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Помощь пожилой женщин в этот момент оказывала подруга Анны, Катя, которая сама вызвалась присматривать, пока приятельница отдыхает.

«Она просто говорит: «Лети, я все сделаю!» Она отвезла мою бабушку в больницу и навещала ее все время, пока меня не было. Меня это так тронуло... до слез», — рассказала Анна Заворотнюк своим подписчикам.

Отметим, что Валентине Борисовне уже 79 лет, свой день рождения в конце лета она отметила среди самых близких родственников.

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