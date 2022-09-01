«Дома хоть потише станет! Визга поменьше»: Тодоренко отвела сынишку-блондинчика Майкла в садик, нарядив его в джинсики

Регина Тодоренко столкнулась с трудностями после вторых родов. Она никак не ожидала, что появление братика вызовет у ее старшего сынишки Майкла такую реакцию. Малыш был рад тому, что теперь у них дома есть такая кроха, однако стал больше требовать родительского внимания.
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Тодоренко разрывается между заботами о грудном сыне Мире и капризами Майкла, который чувствует, что мама и папа теперь принадлежат не только ему одному. Регине приходится уделять старшему сыну больше времени, чтобы не допустить возможных семейных драм. Телеведущая понимает, как важно Майку ощущать любовь и заботу родителей, особенно когда в семье появился малыш.
Так что в доме Регины царит непростая обстановка: к бессонным ночам, детскому реву добавились еще и капризы Майкла, который испытывает родителей на прочность. Но Тодоренко справляется со всем превосходно.
Сынишка Регины Тодоренко — Майкл. Фото: личный архив
Регина Тодоренко отвела сынишку Майкла в садик на Первое сентября. Так что у звездных родителей появилась возможность немного выдохнуть. Телеведущая нарядила мальчугана в модные джинсики-варенки, синюю шапочку, оставив трехслойный вверх — футболку, джинсовую рубашку и клетчатую тонкую ветровку. Получилось очень стильно.
«С Первым сентября! Мы всей семьей в детский садик. Теперь одеваться стало еще веселее — все дети в рассыпную», — уточнила Тодоренко.
«Мамин модник!», «Ну вот, пока хоть один в саду, дома будет тишина», «Отвели в сад и спать сразу пошли?», «Дома хоть потише станет! Визга поменьше», «Как хорошо, что есть, куда деток отправить на полдня», — шутили фолловеры.