«Дома хоть потише станет! Визга поменьше»: Тодоренко отвела сынишку-блондинчика Майкла в садик, нарядив его в джинсики

Регина Тодоренко столкнулась с трудностями после вторых родов. Она никак не ожидала, что появление братика вызовет у ее старшего сынишки Майкла такую реакцию. Малыш был рад тому, что теперь у них дома есть такая кроха, однако стал больше требовать родительского внимания.

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Тодоренко разрывается между заботами о грудном сыне Мире и капризами Майкла, который чувствует, что мама и папа теперь принадлежат не только ему одному. Регине приходится уделять старшему сыну больше времени, чтобы не допустить возможных семейных драм. Телеведущая понимает, как важно Майку ощущать любовь и заботу родителей, особенно когда в семье появился малыш.

Так что в доме Регины царит непростая обстановка: к бессонным ночам, детскому реву добавились еще и капризы Майкла, который испытывает родителей на прочность. Но Тодоренко справляется со всем превосходно.