«Дома готовит жена»: телеповар Белькович рассказал о своей семье

Александр Белькович — известный ресторатор, ведущий шоу «ПроСТО кухня» и автор кулинарных книг. Известный повар постоянно делится с поклонниками рецептами, а вот о своей жизни вне кухни рассказывает не так часто.

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В интервью для сайта «А теперь внимание!» Белькович признался, что дома крайне редко уделяет время кулинарии. Готовку берет на себя супруга ресторатора Ольга.