«Дома готовит жена»: телеповар Белькович рассказал о своей семье

Дома ресторатор предпочитает отдыхать от кулинарии.
Фото: Пресс-служба СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Александр Белькович — известный ресторатор, ведущий шоу «ПроСТО кухня» и автор кулинарных книг. Известный повар постоянно делится с поклонниками рецептами, а вот о своей жизни вне кухни рассказывает не так часто.

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В интервью для сайта «А теперь внимание!» Белькович признался, что дома крайне редко уделяет время кулинарии. Готовку берет на себя супруга ресторатора Ольга.

«Она ведет кулинарный блог и в целом давно эксперт в этом деле. Но когда у меня есть время, я могу приготовить, например, любимую пасту, которую с бокалом вина мы красиво съедим», — поделился Белькович.

Помимо супруги повар пристрастил к кулинарии детей. Сын Александра Эрнест еще маленький, и пока сам не может готовить, а вот его дочь уже делает первые успехи на кухне.

«Изабелла готовит завтраки и в целом с детства любит проводить время на кухне. Мне кажется, что кулинария в принципе очень классная семейная история. Можно превратить это в игру», — рассказал Белькович.

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