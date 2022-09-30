Дома были только жена и ребенок: ограбили коттедж певца Данко

Жена Данко (Александра Фадеева) — Мария Сулуянова — сообщила тревожную новость: их особняк в Ялте ограбили. В момент происшествия сам певец находился на гастролях с «Дискотекой девяностых», дома была только его супруга с шестилетним сыном.

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По словам Марии, ЧП случилось утром, когда они с сыном спали. Проснувшись, женщина увидела, что ворота ее дома открыты.

Хозяйка вместе с пришедшими строителями осмотрела участок и не досчиталась лестницы, а также детского велосипеда. Силуянова отметила, что ущерб ей не важен, а вот сама ситуация страшна.