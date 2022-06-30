«Дом-2» — помойка»: Дана Борисова охаяла реалити-шоу

Такое высказывание не понравилось Гогену Солнцеву, который когда-то сам принимал участие в реалити.

«Я думаю, тебя не взяли туда, потому что ты не прошла тест на мочевину. Пописала, а там наркотиков нашли гору. А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала: «Возьмите меня, ну возьмите», — высказался Солнцев.