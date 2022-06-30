«Дом-2» — помойка»: Дана Борисова охаяла реалити-шоу

«Дом-2» помогает строить любовь одиноким сердцам уже более 15 лет. При этом реалити-шоу часто критикуют из-за нередких скандалов. Накануне нелестно высказалась о проекте и Дана Борисова.
«Дом-2» — развратная помойка с такими же ведущими», — заявила Борисова на YouTube-канале «Звездач».
Гоген Солнцев. Фото: Global Look Press
Такое высказывание не понравилось Гогену Солнцеву, который когда-то сам принимал участие в реалити.
«Я думаю, тебя не взяли туда, потому что ты не прошла тест на мочевину. Пописала, а там наркотиков нашли гору. А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала: «Возьмите меня, ну возьмите», — высказался Солнцев.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.