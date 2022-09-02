«Должна отвечать по закону»: Шахназаров высказался о наказании для Асмус

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о наказании для актрисы Кристины Асмус.
«Асмус должна отвечать по закону. Господа, но откуда такая избирательность. А почему только Асмус? Где остальные? Или мы как? С Асмус не дружим, ей штрафик, а этих пожалеем».
При этом Шахназаров считает, что данная история морально ударит по бывшей жене юмориста Гарика Харламова.
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Напомним, что против Асмус возбуждено административное дело за ее неосторожные высказывания. Сама актриса пока по этому поводу не высказывалась.