«Должен пройти»: Михалков высказался о будущем Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль, президентом которого является Никита Михалков, должен был пройти в апреле. Но из-за определенных мировых событий его перенесли на октябрь.

«Да, должен пройти, думаю, что пройдет. Время меняется, события меняются, но… Возникает вопрос: «А кто приедет?» Ну, приедут [звезды] - приедут, а нет - так нет. Раньше казалось, что когда приехал Брэд Питт - тогда это фестиваль, а если нет… Но нам пора воспитывать самодостаточность. Мы должны делать свое кино, смотреть его и то кино, которое нам привозят, а вот разделять гостей на первый и второй классы совершенно необязательно», - цитирует Михалкова «Комсомольская правда».

Добавим, накануне знаменитый актер и режиссер вручил дипломы в своей Академии кинематографического и театрального искусства.