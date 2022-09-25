Должен почти 400 тысяч рублей: бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко перестал платить алименты на двоих сыновей

Между бывшими супругами, актерами Игорем Петренко и Екатериной Климовой назревает новый скандал.

Выяснилось, что Игорь Петренко не платит алименты на содержание двух своих сыновей Матвея и Корнея, появившихся на свет в браке с Екатериной Климовой.

Как стало известно журналистам программы НТВ «Ты не поверишь!», долг артиста перед наследниками составляет 361 тысячу рублей.

Сейчас Игоря Петренко разыскивают судебные приставы, чтобы заставить артиста платить по счетам.