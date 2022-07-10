Доллар снова по 50 рублей! Экономист сделал важное заявление о курсе валют

Доллар и евро за последние дни изрядно вымотали нервы экономически подкованным россиянам. На начало июля курс составлял около 53 рублей за доллар и 56 за евро, сейчас — 61-62 и 63-64 рубля соответственно. И хотя эксперты наблюдают негативную тенденцию, дальнейшее обесценивание рубля они назвали маловероятным.

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Аналитик TeleTrade Алексей Федоров предположил, что курс доллара в ближайшие недели зависнет у отметки 62-63 рубля. Однако при росте цен на энергоносители россияне смогут наблюдать положительную динамику: укрепление национальной валюты и, как следствие, откат до первоиюльских показателей.

«При дальнейшем росте цен на энергоносители нельзя исключать и откат обратно к 50-53 рублям за единицу американской валюты», — высказался эксперт.

По его словам, ослабление курса рубля к 70-80 за доллар возможно при сильном падении цен на нефть, в случае покупки Банком России валют дружественных стран, а также при снятии запрета на вывод капитала нерезидентами из РФ. Пока вероятность этих событий равна нулю.

Ранее россияне назвали комфортный курс валют, который им хотелось бы видеть.

Источник: МК.ru.