Долина одним предложением ответила Галкину после его слов о крошках с барского стола

Певица не захотела вступать в конфронтацию с известным юмористом.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица Лариса Долина одним предложением ответила юмористу Максиму Галкину, который высмеял идею создания Российской музыкальной ассоциации. Долина состоит в организации.

«Давайте об этом не будем».

Как отметила певица, сейчас в организации занимаются документацией. При этом она заметила, что история с созданием пока муторная, однако планов у них громадье. Долина пообещала ставить в известность, что происходит на этом направлении, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее Максим Галкин высказался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. «Хорошо, они хотят какие-то получить там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — сказал на одном из выступлений Максим Галкин, намекая на то, что певицы перед кем-то пытаются выслуживаться.

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