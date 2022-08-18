Долина одним предложением ответила Галкину после его слов о крошках с барского стола

Певица Лариса Долина одним предложением ответила юмористу Максиму Галкину, который высмеял идею создания Российской музыкальной ассоциации. Долина состоит в организации.
«Давайте об этом не будем».
Как отметила певица, сейчас в организации занимаются документацией. При этом она заметила, что история с созданием пока муторная, однако планов у них громадье. Долина пообещала ставить в известность, что происходит на этом направлении, сообщает «Комсомольская правда».
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Ранее Максим Галкин высказался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. «Хорошо, они хотят какие-то получить там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — сказал на одном из выступлений Максим Галкин, намекая на то, что певицы перед кем-то пытаются выслуживаться.