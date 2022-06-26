Долина на фестивале Рождественского была вынуждена умываться из деревенского рукомойника на улице

В Алтайском крае в селе Косиха прошел ежегодный фестиваль Роберта Рождественского. Родина поэта принимала артистов, писателей и других знаменитостей со всей России – по-простому и душевно.
Вот и народной артистке Ларисе Долиной пришлось не только петь для публики среди берез на деревянной сцене, но и умываться из деревенского рукомойника, прикрепленного прямо на улице.
«Вот так вот! А вы думали? Класс!» - добродушно прокомментировала Лариса Долина.
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