Долина на фестивале Рождественского была вынуждена умываться из деревенского рукомойника на улице

Однако народную артистку это нисколько не смутило.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

В Алтайском крае в селе Косиха прошел ежегодный фестиваль Роберта Рождественского. Родина поэта принимала артистов, писателей и других знаменитостей со всей России – по-простому и душевно.

Вот и народной артистке Ларисе Долиной пришлось не только петь для публики среди берез на деревянной сцене, но и умываться из деревенского рукомойника, прикрепленного прямо на улице.

«Вот так вот! А вы думали? Класс!» - добродушно прокомментировала Лариса Долина.

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