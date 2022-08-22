Долгожданная премьера: сагу «Елизавета» о дочери Петра I покажет канал «Россия»

Юлия Хлынина сыграла главную роль в саге про царскую особу. Сериал посвящен рассказу о юности будущей императрице.
Кадр из сериала «Елизавета».

Кадр из сериала «Елизавета». Фото: пресс-служба канала «Россия»

Исторические сериалы стали особенно популярны в последние годы. Особенно часто истории связаны с жизнью российских императриц. Ранее был снят сериал «Великая» о становлении личности Екатерины II.

А не так давно была снята сага  «Елизавета» о будущей императрице и дочери Петра Первого. 

По сюжету действие разворачивается в начале XVIII века. Зрителям покажут шестнадцатилетнюю Елизавету, младшую и любимую дочь Петра I. По завещанию отца она становится наследницей престола и должна учиться управлять страной. Однако цесаревна не готова приступить к императорским делам. Она влюблены и мечтает о другом. Более того, юную особу втягивают во дворцовые интриги.

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Юлия Хлынина в сериале «Елизавета». Фото: пресс-служба канала «Россия»

Многосерийный фильм «Елизавета», который станет новой главой в цикле «История любви. История России», посвященном судьбе российских правителей, снял Дмитрий Иосифов.

В роли Елизаветы Петровны зрители увидят Юлию Хлынину, которая ранее отметилась в картинах: «Лед-2», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Вместе с ней в сериале также снялись Александр Балуев (Петр I), Агриппина Стеклова (Екатерина I), Виктор Раков (князь Меншиков), Алексей Агранович (вице-канцлер Остерман), Светлана Смирнова-Кацагаджиева (Анна Иоанновна) и другие известные персоны.

Премьера многосерийного фильма состоится 9 марта в 21:20 на телеканале «Россия».

Юлия Хлынина на афише. Фото: пресс-служба канала «Россия»

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