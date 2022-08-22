Долгожданная премьера: сагу «Елизавета» о дочери Петра I покажет канал «Россия»

Исторические сериалы стали особенно популярны в последние годы. Особенно часто истории связаны с жизнью российских императриц. Ранее был снят сериал «Великая» о становлении личности Екатерины II.
А не так давно была снята сага «Елизавета» о будущей императрице и дочери Петра Первого.
По сюжету действие разворачивается в начале XVIII века. Зрителям покажут шестнадцатилетнюю Елизавету, младшую и любимую дочь Петра I. По завещанию отца она становится наследницей престола и должна учиться управлять страной. Однако цесаревна не готова приступить к императорским делам. Она влюблены и мечтает о другом. Более того, юную особу втягивают во дворцовые интриги.
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Юлия Хлынина в сериале «Елизавета». Фото: пресс-служба канала «Россия»
Многосерийный фильм «Елизавета», который станет новой главой в цикле «История любви. История России», посвященном судьбе российских правителей, снял Дмитрий Иосифов.
В роли Елизаветы Петровны зрители увидят Юлию Хлынину, которая ранее отметилась в картинах: «Лед-2», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Вместе с ней в сериале также снялись Александр Балуев (Петр I), Агриппина Стеклова (Екатерина I), Виктор Раков (князь Меншиков), Алексей Агранович (вице-канцлер Остерман), Светлана Смирнова-Кацагаджиева (Анна Иоанновна) и другие известные персоны.
Премьера многосерийного фильма состоится 9 марта в 21:20 на телеканале «Россия».
Юлия Хлынина на афише. Фото: пресс-служба канала «Россия»