Долгожданная премьера: сагу «Елизавета» о дочери Петра I покажет канал «Россия»

Исторические сериалы стали особенно популярны в последние годы. Особенно часто истории связаны с жизнью российских императриц. Ранее был снят сериал «Великая» о становлении личности Екатерины II.

А не так давно была снята сага «Елизавета» о будущей императрице и дочери Петра Первого.