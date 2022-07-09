«Долгожданная наша»: сестра Фриске засняла свою подросшую дочку на руках у бабушки с дедушкой

Пока Наталья сама воспитывает свою дочку, так как с отцом ребенка рассталась еще во время беременности.

Она даже жалеет, что позволила экс-возлюбленному встретить из роддома во время выписки. Теперь новоиспеченная мама много гуляет с наследницей, водит ее на плавание и любит наряжать.

На этот раз Фриске засняла, как гуляла с родителями. Бабушка и дедушка держали внучку на руках по очереди. Луна так выросла, что едва поместилась на руки к Ольге Копыловой. А вот дедушка с легкостью ее держал. Кроха была в розовом комбинезончике с ушками.