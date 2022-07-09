«Долгожданная наша»: сестра Фриске засняла свою подросшую дочку на руках у бабушки с дедушкой

Наталья Фриске накануне почтила память своей сестры Жанны Фриске, которая могла бы отметить 48-летие. Однако певица умерла в 2015 году. Для семьи это стало большой трагедией.
У артистки остался сын Платон, которого теперь растит папа мальчика Дмитрий Шепелев. У родных Жанны лишь недавно появилась радость – родилась внучка Луна.
Пока Наталья сама воспитывает свою дочку, так как с отцом ребенка рассталась еще во время беременности.
Она даже жалеет, что позволила экс-возлюбленному встретить из роддома во время выписки. Теперь новоиспеченная мама много гуляет с наследницей, водит ее на плавание и любит наряжать.
На этот раз Фриске засняла, как гуляла с родителями. Бабушка и дедушка держали внучку на руках по очереди. Луна так выросла, что едва поместилась на руки к Ольге Копыловой. А вот дедушка с легкостью ее держал. Кроха была в розовом комбинезончике с ушками.
«Долгожданная наша! Не передать словами, как мы тебя любим», – заявила Наталья.
Потом сама мама осыпала дочку поцелуями. Она души не чает в своем ребенке. Поклонники заметили, что Луна растет копией дедушки.
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«Какие родители счастливые! Луна принесла счастье в ваш дом», «Лапушка. На дедушку похожа», «Копия дедушки. Растите счастливыми!», «Они заслужили такого дара господа», «Это безумно трогательно», «Вот это ляля», — стали писать пользователи Сети.