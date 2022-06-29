«Долги, которые оставил Боря, на ее совести»: Саид Шах припечатала вдову Грачевского

Запись шоу «Пусть говорят» на Первом канале обернулась истерикой вдовы Бориса Грачевского. Как пишет портал PROZVEZD со ссылкой на свои источники, Екатерина белоцерковская изменилась в лице, когда услышала, что в студии будет подруга ее умершего мужа Мариана Саид Шах.

Она раскричалась и отказалась вести запись, стоило огромных трудов ее вернуть на место.

Саид Шах сказала, что, скорее всего, Белоцерковская испугалась, что та будет говорить ей правду в лицо. Ведь она считает, что вдове давно пора устроиться на работу, а не вести праздный образ жизни даже после ухода мужа-кормильца.

«Работая, можно зарабатывать деньги, что делал за нее Борис. Именно он при жизни дарил ей увлекательные путешествия и вольготную жизнь. Екатерина прекрасно понимает, что долги, которые оставил после себя Боря, и на ее совести. Ему никто в последние годы не помогал, зато все брали с огромным удовольствием», — припечатала Белоцерковскую Саид Шах.

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