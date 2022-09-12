Долг в 230 тысяч рублей: Собчак оказалась в черном списке судебных приставов

Ксения Собчак является учредителем фирмы-должника.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Ксения Собчак задолжала 231 тысячу рублей и оказалась в черном списке ФССП, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

 

Ведущая является учредителем двух агентств — рекламного «Джун энд Джулай» и маркетингового «Лидерс», ее доля составляет 51% в каждом.

На обнародованном на сайте приставов документе видно, что у Ксении Анатольевны есть два пункта по долгам в сумме 147 тысяч за невыплаты по «Лидерсу», и 84 тысячи — за долги по компании «Джун энд Джулай».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  