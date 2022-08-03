«Долбоящеры не дремлют»: Анна Нетребко вновь оскорбила россиян из-за романа с итальянским певцом

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко уже давно не была в России, выбрав для жизни Европу.

При этом певица пристально следит за тем, что пишут о ней на родине. Последние новости вывели звезду из себя. Она осыпала россиян оскорблениями.

Анне Нетребко один из пабликов приписал роман с итальянцем. Певица поделилась совместным с ним фото в микроблоге. Авторы публикации не узнали в спутнике Анны Нетребко итальянского певца, 63-летнего Андреа Бочелли, что жутко разозлило вокалистку.