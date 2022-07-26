«Докопаться можно до всех»: Пригожин встал на защиту Киркорова после нападок Певцова

Актер и депутат Дмитрий Певцов выступил против концертов Филиппа Киркорова в Крыму. Он даже подписал соответствующую петицию и назвал выступления музыканта «мерзостью».

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Иосиф Пригожин был вынужден встать на защиту Филиппа Киркорова. Он полагает, что делать столь категоричные заявления в адрес артистов-коллег несколько неприемлемо, и если уж негодовать, то на организаторов шоу.

«Очень много абсурда сейчас происходит. И если сейчас начать, как говорится, «бомбить» по каждому поводу, то докопаться можно до всех», — сказал муж певицы Валерии.

Поведение Киркорова, по мнению Пригожина, сопоставимо с выходками группы «Ленинград». Сам же музыкант — «гораздо больший пацан», чем те, что его критикуют.

Источник: news.ru.