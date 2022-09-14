Доказательство предъявлено: откуда у Шамана на самом деле миллионные просмотры на YouTube (фото)

Музыканта Шамана (Shaman) обвинили хейтеры в том, что его многомиллионные просмотры на YouTube выглядят неправдоподобно, дескать артист как-то накручивает их себе.

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Шаман, недолго думая, предъявил доказательство того, что за этими подозрениями нет ничего здравого. И каждый его клип на самом деле набирает миллионы просмотров буквально за несколько суток.

Артист предъявил публике статистику канала, согласно которой видно, что большая часть трафика за последний год приходится на рекомендации самого YouTube — 53,3%. Сервис в автоматическом режиме отбирает видео, наиболее интересные пользователям, и добавляет их в рекомендации. При этом напротив графы «Реклама» — 0%.