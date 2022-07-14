«Доиграл, скрипя зубами»: уволившийся из МХТ Анатолий Белый признался, что уехал из страны

И вот теперь Белый подтвердил слухи. Он рассказал, что с трудом доработал в театре и поспешил покинуть Москву.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — поведал актер в соцсетях.

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Он также добавил, что принял такое решение в связи с ситуацией в мире. Анатолий потерял нескольких друзей, которые с ним больше не общаются. Он не стал называть место, где теперь находится. Скорее всего, с ним поехали супруга Инессой, сын Максим и дочка Виктория, а также наследницей от первого брака жены Екатерина.