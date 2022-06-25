Договорились! Стало известно, где в итоге похоронят Пьера Нарцисса

Африканские родственники скоропостижно скончавшегося певца Пьера Нарцисса сорвали прощание с артистом в субботу. Как оказалось, мать музыканта потребовала, чтобы ее сына похоронили в семейном склепе - в Камеруне.

Однако российская жена Нарцисса Валерия посчитала правильным предать его земле в Москве, так как здесь у него растет дочь. Из-за этого между родственниками возникли разногласия.

Но после долгих переговоров все же было решено похоронить Пьера в Африке.

«Несмотря на то что понимаю, что имею полное право оставить его здесь, поняла, как мать, их чувства, запросила все документы. Скоро тело Пьера доставят в Камерун», — рассказала Super его бывшая жена.

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