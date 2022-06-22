Догоняет брата по росту: чеченский внук Пугачевой запечатлелся на фоне Эйфелевой башни с младшей сестрой

Певица Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией прилетела во Францию. В Париже звездная мама и ее наследница встретились с Дени Байсаровым и вместе провели некоторое время.

Дени Байсаров даже успел вместе с младшей сестренкой Клавой записать видео для «ТикТока» и поделиться им с подписчиками.

В кадре младшие внуки Аллы Пугачевой предстали на фоне Эйфелевой башни в Париже. Дени и Клава с лучезарными улыбками говорят, как им нравится в Париже.

В кадре видно, что Клава Земцова совсем скоро догонит по росту своего старшего брата Дени Байсарова.

Стоит отметить, что большая разница в возрасте у детей Кристины Орбакайте не мешает им вместе весело проводить время. Дени Байсарову в этом году исполнилось 24 года, а Клаве Земцовой — 10 лет.