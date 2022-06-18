Дочку Киркорова видно сразу: Алла-Виктория в шикарном платье затмила всех на выпускном

Филипп Киркоров накануне отвел дочку Аллу-Викторию на ее первый выпускной. Девочка окончила начальную школу, и по такому поводу в заведении устроили настоящий бал.
Дочь поп-короля отечественной эстрады нарядилась в пышное белое платье с длинными рукавами и объемной юбкой, декорированное перьями и стразами. Она затмила всех других выпускниц на этом вечере.
«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в старшей школе. Прослезился я сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе», - написал расчувствовавшийся отец.
Алла Виктория и Филипп Киркоровы. Фото: соцсети