Дочки Аллы — сразу видно! Орбакайте в канареечных лодочках блеснула в ТЦ, а ее сестра Лиза в лимонной косухе прогулялась на Красной площади

Кристина Орбакайте посетила презентацию парфюмированных свечей KRISTINA, которая прошла в ТЦ «Европейский». В своем Telegram-канале певица поделилась отчетными кадрами с мероприятия, козырнув утонченным и элегантным луком. Похоже, что у наследниц Примадонны появилась общая любовь... И она к желтому цвету.

Так, Кристина Орбакайте покрасовалась в пудровом платье-комбинации под фламинго, накинув поверх малиновый жакет с «мужского плеча». Изюминкой образа стали классические канареечные туфли-лодочки на шпильке.

В модной лимонной косухе на прогулке по Москве щегольнула и младшая дочка Аллы Пугачевой — восьмилетняя Лиза Галкина. Сестренка Кристины Орбакайте также в восторге от желтого цвета. Елизавета позировала с мамой Аллой и братиком Гарри на Красной площади в День города.

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