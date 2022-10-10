Дочка вскарабкалась на горб, сынишка повис на руке: Нюша засняла, как нянька-муж возится с детьми

Певица делегировала свои мамские обязанности второй половинке.

Нюша и Игорь Сивов. Фото: Личный архив

Игорь Сивов весь уикенд провел с семьей. Муж певицы Нюши старается уделять детям равное внимание, чтобы их дочка Симба-Серафима не ревновала маму и папу к братику Саффрону.

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В своем микроблоге певица показала, как ее муж, увешанный детьми словно елка новогодними игрушками, пытался передвигаться по комнате, не скрывая своей отцовской гордости. Маленькая Симба как обезьянка забралась ему на горб, а Саффрон повис на руке. Такое нападение малышни пришлось мужу поп-дивы по душе.

«Своя ноша не тянет!», «Хорошенькие», «С таким папой не соскучишься», «Всем бы расти в такой семье», «Видно, что любит своих деток», — написали фолловеры.

Муж Нюши с дочкой Симбой и сыном Саффроном. Фото: личный архив

Симба вьет из отца веревки уже и на шею вскарабкалась. Фото: личный архив

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