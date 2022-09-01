Дочка - в косухе, а жена — в белоснежном пальто: Маликов с родными впервые отвел своего подросшего сына в школу

Дмитрий Маликов является известным артистом. Он уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что он славится не только своим вокалом, но и крепкой семьей.

Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон. Восемь лет они жили вместе перед свадьбой. Супруги вырастили дочку Стефанию, которая окончила МГИМО в этом году. А теперь они заботятся о сыне Марке, которому четыре года.