Дочка - в косухе, а жена — в белоснежном пальто: Маликов с родными впервые отвел своего подросшего сына в школу

Дмитрий Маликов является известным артистом. Он уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что он славится не только своим вокалом, но и крепкой семьей.
Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон. Восемь лет они жили вместе перед свадьбой. Супруги вырастили дочку Стефанию, которая окончила МГИМО в этом году. А теперь они заботятся о сыне Марке, которому четыре года.
В последнее время дочка артиста много путешествовала. Он посетила Америку и отдыхала на море. Стеша часто помогает родителям приглядывать за ее братиком, которого родила суррогатная мать. При этом она занимается развитием своего бренда одежды. А вот 1 сентября вся звездная семья отправилась на школьную линейку.
Как оказалось, Маликов решил отдать младшего наследника в подготовительный класс. Примечательно, что вся семья собралась вместе.
Елена облачилась в белоснежное пальто и струящееся платье молочного цвета. А вот Стеша выбрала алое мини-платье с цветочным принтом и косуху карамельного цвета. Маленький Марк был в костюме с галстуком и парке синего цвета.
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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с детьми. Фото: соцсети звезды
«Только Стефанию отвели в первый класс, а уже и институт закончила, а Марка сегодня ведем в подготовительный», — написал артист.
Поклонники восхитились дружной семьей.
«Маликовы — красавцы и красавицы! Лучезарные и талантливые ребята», «Какие же вы все красивые», «Да… Время летит», «Какая у вас красивая жена», «Просто лучшая семья», «Стеша — копия мамы», — стали писать подписчики.
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с маленькой Стешей. Фото: соцсети звезды