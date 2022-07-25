«Дочка просится в мир»: Леша Безус из «Дома-2» отвез экс-возлюбленную в роддом

Судя по всему, уже в этот понедельник, 25 июля, участник «Дома-2» Алексей Безус вновь станет отцом.

Рано утром он отвез в роддом экс-возлюбленную Татьяну Репину. В микроблоге он поделился видео, на котором запечатлел себя и Татьяну в салоне автомобиля по дороге в клинику. В кадре Леша Безус нежно гладит будущую маму по животику.

«Дочка просится в мир. Сказала, что ждать больше не может. У нас семь утра. Пять минут до больницы. Зайка настолько себя плохо чувствует, что еле-еле держится. Пожелайте нам удачи», - обратился к поклонникам Леша Безус.

Затем будущий дважды папа рассказал, что они с Таней уже в клинике, врач забрал Репину на осмотр, ну а затем в родильный зал. Перед тем, как Татьяна скрылась за дверью, Леша Безус записал еще одно видео с ней. В кадре он показал корчащуюся от схваток Таню и сообщил, что она пошла рожать.