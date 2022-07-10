Дочка или сын? Намекнувшая на роды Шарапова скрывает пол

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова измененным статусом в своих соцсетях наделала много шума: россиянка намекнула, что родила первенца, написав долгожданное «мама» и прикрепив эмодзи «мишка».

Пока Мария Шарапова скрывает пол новорожденного, но не исключено, что именно мишка и есть намек известной спортсменки на то, что у нее родился сын.

Звезда теннисного корта воздерживается пока от подробностей. Впрочем, свою беременность Шарапова тоже скрывала до последнего. Спортсменка не выкладывала разоблачающие ее фото, редко выходила в свет и лишь весной 2022 года, за считанные месяцы до родов она, наконец, продемонстрировала округлившийся живот.

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